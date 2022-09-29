Погба высказался о переходе в «Ювентус»

Полузащитник Поль Погба высказался на тему своего возвращения в ряды «Ювентуса».

«Последние три года в Манчестере, сопровождаемые травмами, прошли не так, как я хотел, это не секрет. «Ювентус» обратился ко мне после двух лет без скудетто. Это был хороший вызов для нас обоих. Возможно, это было подходящее время, чтобы я вернулся на своё законное место – в «Ювентус».

Для меня футболка «Ювентуса» особенная – она выявляет мои лучшие качества. Я никогда не забывал этот клуб, даже когда уходил. У меня никогда не было сомнений, что это то место, где я должен быть», - сказал Погба в интервью итальянскому GQ.