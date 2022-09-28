​Ди Лоренцо высоко оценил Хвичу

Защитник «Наполи» Джованни ди Лоренцо высоко оценил полузащитника Хвичу Кварацхелию, перебравшегося в команду в летнее трансферное окно.

«Он показывает отличные качества. Даже на тренировках Хвича доставляет нам массу хлопот. Он знает, что рано или поздно наступят трудные моменты, и его характер позволит с ними справиться», - сказал ди Лоренцо Radio Kiss Kiss.

Напомним, что в России Хвича Кварацхелия известен по выступлениям за «Локомотив» и «Рубин».

В сезоне 2022/2023 Хвича Кварацхелия провёл за «Наполи» 9 официальных матчей, в которых забил 4 гола и отдал 3 голевых паса на партнёров.