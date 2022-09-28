​Делофеу назвал лучший момент своей карьеры

Нападающий «Удинезе» Херард Делофеу назвал лучший момент своей футбольной карьеры.

«Я бы назвал период в «Милане», который привёл меня в сборную Испании, и тогда я забил гол в матче против Франции», - высказался Делофеу в интервью для Mundo Deportivo.

Херард Делофеу провёл в «Милане» вторую часть сезона 2016/2017. В марте того года нападающий сыграл за сборную Испании в товарищеском матче против Франции. Делофеу за 23 проведённые на поле минуты успел забить гол и отдать голевой пас на партнёра. Испанцы тогда переиграли французов со счётом 2:0.

В восьми матчах сезона 2022/2023 Херард Делофеу забил один гол и отдал шесть голевых передач.