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Чемпионат Италии. Серия А

​Делофеу назвал лучший момент своей карьеры

28 Сентября 2022 • 17:48 Комментировать

Нападающий «Удинезе» Херард Делофеу назвал лучший момент своей футбольной карьеры.

«Я бы назвал период в «Милане», который привёл меня в сборную Испании, и тогда я забил гол в матче против Франции», - высказался Делофеу в интервью для Mundo Deportivo.

Херард Делофеу провёл в «Милане» вторую часть сезона 2016/2017. В марте того года нападающий сыграл за сборную Испании в товарищеском матче против Франции. Делофеу за 23 проведённые на поле минуты успел забить гол и отдать голевой пас на партнёра. Испанцы тогда переиграли французов со счётом 2:0.

В восьми матчах сезона 2022/2023 Херард Делофеу забил один гол и отдал шесть голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Удинезе Сборная Испании Херард Делофеу
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