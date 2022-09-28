Мариано Диас с высокой долей вероятности ближайшим летом покинет «Реал» и обретёт статус свободного агента в связи с истечением срока контракта. Уже сейчас представители игрока от его имени работают над поиском вариантов. По данным FCInterNews, Диас предложил свои услуги грандам Серии А – «Милану» и «Интеру». Впрочем, ответы не удовлетворили лагерь футболиста. Вероятно, Марино придётся искать работу в другом месте.

Мариано Диасу 29 лет. В сезоне 2022/2023 он провёл на поле пять минут в одном из матчей «Реала». Специалисты портала transfermarkt оценивают футболиста в 4 миллиона евро.