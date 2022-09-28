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Чемпионат Италии. Серия А

​Дибала должен выйти на матч с «Интером» в основе

28 Сентября 2022 • 14:52 Комментировать

Нападающий Пауло Дибала пропустил последний матч «Ромы» перед международной паузой из-за небольшого повреждения, полученного на разминке. Дибала всё же поехал в лагерь сборной Аргентины, но в товарищеских матчах против Гондураса и Ямайки он не участвовал. Форвард только тренировался со своей национальной командой.

Как сообщает инсайдер Джанлука ди Марцио, состояние Дибалы позволяет ему выйти на матч против «Интера» с первых минут, чему рады в «Роме». Аргентинец вернётся в Италию до утра четверга и начнёт подготовку к игре.

Матч Серии А между «Интером» и «Ромой» пройдёт в первый день октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Пауло Дибала
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