​Дибала должен выйти на матч с «Интером» в основе

Нападающий Пауло Дибала пропустил последний матч «Ромы» перед международной паузой из-за небольшого повреждения, полученного на разминке. Дибала всё же поехал в лагерь сборной Аргентины, но в товарищеских матчах против Гондураса и Ямайки он не участвовал. Форвард только тренировался со своей национальной командой.

Как сообщает инсайдер Джанлука ди Марцио, состояние Дибалы позволяет ему выйти на матч против «Интера» с первых минут, чему рады в «Роме». Аргентинец вернётся в Италию до утра четверга и начнёт подготовку к игре.

Матч Серии А между «Интером» и «Ромой» пройдёт в первый день октября.