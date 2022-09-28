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Чемпионат Италии. Серия А

​Аньелли обсудил с президентом «Интера» проект Суперлиги

28 Сентября 2022 • 14:29 Комментировать

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли во вторник провёл встречу с президентом «Интера» Стивеном Чжаном. Как сообщает Tuttosport, руководители топ-клубов Серии А обсудили разные вопросы, в том числе проект Суперлиги.

«Интер» находился в числе 12 клубов, которые объявляли о создании Суперлиги в апреле прошлого года. Впрочем, спустя несколько дней «нерадзурри» вышли из проекта на фоне недовольства своих болельщиков. Помимо «Интера», заднюю передачу включили ещё восемь клубов. До сих пор идею поддерживают только «Ювентус», «Реал» и «Барселона».   

В ближайшие месяцы ожидается решение Европейского суда по спору Суперлиги с УЕФА.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ювентус Андреа Аньелли Суперлига Европы Стивен Чжан
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