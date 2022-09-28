Сёмин - об игре Хвичи: «Нужно было умудриться не увидеть его талант»

Экс-наставник московского «Локомотива» и «Ростова» Юрий Сёмин в очередной раз высказался об игре грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии, ныне выступающего за «Наполи».

«У него большой потенциал! В каждом матче, будь то за сборную или за клуб, он показывает максимальный результат. Нужно было умудриться не увидеть у нас его талант», - передает слова специалиста «Спорт-экспресс».

На групповой стадии Лиги наций сезона-2022/2023 21-летний грузинский хавбек отметился пятью забитыми мячами и тремя голевыми передачами в шести играх.

В Серии А Кварацхелия провел семь поединков, забил четыре гола и сделал один ассист.