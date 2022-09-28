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Чемпионат Италии. Серия А

Сёмин - об игре Хвичи: «Нужно было умудриться не увидеть его талант»

28 Сентября 2022 • 12:37 Комментировать

Экс-наставник московского «Локомотива» и «Ростова» Юрий Сёмин в очередной раз высказался об игре грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии, ныне выступающего за «Наполи».

«У него большой потенциал! В каждом матче, будь то за сборную или за клуб, он показывает максимальный результат. Нужно было умудриться не увидеть у нас его талант», - передает слова специалиста «Спорт-экспресс».

На групповой стадии Лиги наций сезона-2022/2023 21-летний грузинский хавбек отметился пятью забитыми мячами и тремя голевыми передачами в шести играх.

В Серии А Кварацхелия провел семь поединков, забил четыре гола и сделал один ассист.

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Евро-Футбол.Ру,
Юрий Сёмин Наполи Хвича Кварацхелия
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