Три игрока «Ювентуса» покинули лазарет

На страницах Football-Italia опубликованы приятные новости для болельщиков туринского «Ювентуса». Лазарет «старой синьоры» покинули сразу несколько футболистов. Речь идет о защитнике Алексе Сандро, а также полузащитниках Адриене Рабио и Мануэле Локателли.

Ожидается, что эта троица будет включена в заявочный лист «бьянконери» на матч группового раунда Лиги чемпионов против израильского «Маккаби». Эта встреча состоится в среду, 5 октября, в Турине.

Подопечные Массимилиано Аллегри провально стартовали в новом розыгрыше Лиги чемпионов. На старте турнира «Ювентус» потерпел два поражения подряд.