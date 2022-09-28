«Милан» подготовил новый контракт для Жиру

Руководство «Милана» планирует в скором времени провести переговоры с нападающим Оливье Жиру о подписании нового трудового соглашения. Об этом посредством социальных сетей сообщил журналист Даниэле Лонго.

По информации инсайдера, «россонери» подготовили предложение опытному французскому голеадору. Чемпион Италии рассчитывает сохранить 35-летнего нападающего до лета 2024 года. За миланский коллектив Оливье выступает с 2021 года.

В сезоне-2022/2023 Жиру провел семь матчей в чемпионате Италии, в которых записал на свой счет четыре забитых мяча и одну голевую передач.