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Чемпионат Италии. Серия А

Ценник Кварацхелии увеличился более чем в два раза

28 Сентября 2022 • 09:52 Комментировать

Грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия, выступающий в чемпионате Италии за «Наполи», резко прибавил в трансферной стоимости. Эксперты портала Transfrmarkt подняли ценник 21-летнего футболиста с 15 до 35 миллионов евро.

Это обусловлено успешным выступлением Кварацхелии в нынешнем сезоне. Полузащитник провел за неаполитанский коллектив девять матчей во всех турнирах и отметился четырьмя забитыми мячами и тремя голевыми передачами. В Лиге наций Хвича стал одним из лучших бомбардиров, забив на групповой стадии пять мячей.

Кварацхелия имеет опыт выступлений в РПЛ. Грузин поиграл за московский «Локомотив» и казанский «Рубин».

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Хвича Кварацхелия
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