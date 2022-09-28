Ценник Кварацхелии увеличился более чем в два раза

Грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия, выступающий в чемпионате Италии за «Наполи», резко прибавил в трансферной стоимости. Эксперты портала Transfrmarkt подняли ценник 21-летнего футболиста с 15 до 35 миллионов евро.

Это обусловлено успешным выступлением Кварацхелии в нынешнем сезоне. Полузащитник провел за неаполитанский коллектив девять матчей во всех турнирах и отметился четырьмя забитыми мячами и тремя голевыми передачами. В Лиге наций Хвича стал одним из лучших бомбардиров, забив на групповой стадии пять мячей.

Кварацхелия имеет опыт выступлений в РПЛ. Грузин поиграл за московский «Локомотив» и казанский «Рубин».