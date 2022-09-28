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Чемпионат Италии. Серия А

Агент Карреры отреагировал на новость о назначении тренера в «Ювентус»

28 Сентября 2022 • 08:19 Комментировать

Футбольный агент Андреа Д’Амико, представляющий интересы экс-наставника московского «Спартака» Массимо Карреры, отреагировал на слухи о возможном назначении своего клиента в туринский «Ювентус».

«На данный момент не было никаких конкретных предложений. Тоже знаю о слухах про Массимо в «Ювентусе», но это фейк. Могу сказать вам точно», - передает слова агента «Спорт-экспресс».

«Старая синьора» провально стартовала в новом сезоне. После семи туров подопечные Массимилиано Аллегри набрали десять баллов и занимают восьмое место в турнирной таблице.

В Лиге чемпионов туринский гранд потерпел два поражения подряд.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимо Каррера
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