Кассано по-прежнему считает Балотелли лучшим футболистом Италии

В шутку или всерьез, но Антонио Кассано заявил, что считает Марио Балотелли лучшим футболистом Италии, несмотря на то, что карьера того уже давно идет по уклонной, и сейчас он выступает в швейцарском чемпионате, однако и там дела его не заладились.

- Для меня да, он лучший. В Италии у него не получилось ни с «Монцей», ни с «Брешией», но оно и понятно, Марио нужно побеждающее окружение. Нужна и команда, которая будет понимать его причуды. Все равно он остается лучшим итальянским нападающим для меня. Я бы позвал его в сборную, он очень хорош, - заявил Кассано, слова которого цитирует derbyderbyderby.it.