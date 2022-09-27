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Чемпионат Италии. Серия А

«ПСЖ» и «Рома» пересмотрят сделку по Вейналдуму после травмы

27 Сентября 2022 • 19:56 Комментировать

В летнее трансферное окно полузащитник Джорджиньо Вейналдум сменил «ПСЖ» на «Рому». Итальянский клуб арендовал голландца с правом выкупа за 10 миллионов евро. При этом половина зарплаты игрока осталась за «ПСЖ».

В самом начале своего пути в Италии Джорджиньо Вейналдум получил серьёзную травму – игрок вернётся на футбольное поле только в следующем году. Как сообщает на своих страницах Calciomercato, в сложившейся ситуации «ПСЖ» и «Рома» пересматривают условия сделки. Ожидается, что парижане сделают римлянам скидку – «волки» смогут выкупить Джорджиньо Вейналдума по более низкой цене.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома ПСЖ Джорджиньо Вейналдум трансферы футбола - лето 2023
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