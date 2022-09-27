​«Сан-Сиро» снесут

Во вторник представители «Милана» и «Интера» провели пресс-конференцию по поводу стадиона. Директор «нерадзурри» Алессандро Антонелло подтвердил, что стадион «Сан-Сиро» будет снесён.

«Сан-Сиро» больше не будет. Мы должны уменьшить объём цемента, но есть много идей, как сохранить память об этом стадионе. Это часть нашей ДНК. И «Милан», и «Интер» тесно связаны с «Сан-Сиро».

Запланированные инвестиции составляют 1,3 миллиарда евро. У нас есть как спортивные, так и социальные цели, и мы ищем экологически устойчивый проект. Мы работаем над тем, чтобы вместимость нового стадиона составила 60-65 тысяч человек», - цитирует Антонелло CalcioMercato.