Стало известно, когда Кьеза вернётся в состав «Ювентуса»

Нападающий туринского «Ювентуса» Федерико Кьеза близок к возращению в строй после длительного отсутствия, связанного с травмой крестообразных связок колена.

Согласно сведениям Gazzetta dello Sport, восстановление итальянца подходит к завершению. Федерико может подойти в полной готовности к поединку группового этапа Лиги чемпионов против лиссабонской «Бенфики», который запланирован на 25 октября.

Напомним, что Кьеза находится в лазарете «старой синьоры» с января.

В прошлом сезоне 24-летний вингер принял участие в 14 поединках чемпионата Италии, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.