Кокорин: «Горжусь собой, что за два года не было скандальных историй»

Экс-нападающий «Спартака» и «Зенита» Александр Кокорин высказался о своем нынешнем периоде футбольной карьеры. В настоящий момент 31-летний россиянин выступает на правах аренды за кипрский клуб «Арис».

«К сожалению, или к счастью, за два года никаких проблем вообще. Я сам собой горжусь, что за два года не было никаких историй скандальных», - поведал нападающий в разговоре с журналистом Нобелем Арустамяном.

Напомним, что полноценный контракт Кокорина принадлежит «Фиорентине». За «Арис» он будет выступать на правах аренды до окончания нынешнего сезона.

В трех поединках текущего сезона Александр забил один гол и сделал одну результативную передачу.