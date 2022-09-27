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Чемпионат Италии. Серия А

Кокорин: «Горжусь собой, что за два года не было скандальных историй»

27 Сентября 2022 • 07:00 Комментировать

Экс-нападающий «Спартака» и «Зенита» Александр Кокорин высказался о своем нынешнем периоде футбольной карьеры. В настоящий момент 31-летний россиянин выступает на правах аренды за кипрский клуб «Арис».

«К сожалению, или к счастью, за два года никаких проблем вообще. Я сам собой горжусь, что за два года не было никаких историй скандальных», - поведал нападающий в разговоре с журналистом Нобелем Арустамяном.

Напомним, что полноценный контракт Кокорина принадлежит «Фиорентине». За «Арис» он будет выступать на правах аренды до окончания нынешнего сезона.

В трех поединках текущего сезона Александр забил один гол и сделал одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Арис Александр Кокорин
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