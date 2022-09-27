Экс-форвард «Интера» стал баскетболистом

Экс-футболист Родриго Паласио, запомнившийся болельщикам по выступлениям в чемпионате Италии за миланский «Интер», сменил вид спорта. Согласно данным WorldNationNews, 40-летний игрок решил попробовать свои силы в баскетболе.

Аргентинец заключил соглашение с клубом «Гарньяно», выступающем в одном из низших дивизионов чемпионата Италии. Родриго недавно провел дебютный матч, в котором набрал шесть баллов.

Напомним, что последним футбольным клубом Паласио была «Брешиа». В общей сложности нападающий провел 618 матчей в футболе, отметившись 206 забитыми мячами и 110 результативными передачами.