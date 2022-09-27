Экс-звезда «Милана» Кака пробежал Берлинский марафон

Бывший полузащитник сборной Бразилии Кака принял участие в Берлинском марафоне, состоявшемся в минувший уик-энд. Об этом сообщается на страницах портала Goal.com. Он преодолел дистанцию за три с половиной часа.

«Невероятный Берлин! Отличная атмосфера на протяжении всех 42 километров. Горжусь, что стал участником этого марафона. Огромная благодарность организаторам, всем бегунам, а также болельщикам», - гласит сообщение 40-летнего бразильца в социальных сетях.

Кака известен по выступлениям за мадридский «Реал» и «Милан». Полузащитник объявил о завершении карьеры в декабре 2017 года.