«ПСЖ» нацелился на игрока «Милана»

Защитник Пьер Калюлю, правами на которого владеет «Милан», может продолжить карьеру в чемпионате Франции.

Согласно информации MediaFoot, заинтересованность в услугах 22-летнего французского игрока проявляет «ПСЖ». Парижский гранд рассматривает Пьера в качестве альтернативы Милану Шкриньяру, которого не удалось купить у миланского «Интера». Вполне вероятно, что «ПСЖ» предпримет попытку подписать защитника в зимнее трансферное окно.

Трудовое соглашение Калюлю с «россонери» рассчитано до середины 2025 года. Его трансферная стоимость оценивается в 28 миллионов евро.