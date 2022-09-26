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Чемпионат Италии. Серия А

«ПСЖ» нацелился на игрока «Милана»

26 Сентября 2022 • 11:56 Комментировать

Защитник Пьер Калюлю, правами на которого владеет «Милан», может продолжить карьеру в чемпионате Франции.

Согласно информации MediaFoot, заинтересованность в услугах 22-летнего французского игрока проявляет «ПСЖ». Парижский гранд рассматривает Пьера в качестве альтернативы Милану Шкриньяру, которого не удалось купить у миланского «Интера». Вполне вероятно, что «ПСЖ» предпримет попытку подписать защитника в зимнее трансферное окно.

Трудовое соглашение Калюлю с «россонери» рассчитано до середины 2025 года. Его трансферная стоимость оценивается в 28 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан ПСЖ Пьер Калюлю
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