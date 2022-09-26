«Ювентус» хочет купить защитника «ПСЖ»

Защитник Хуан Бернат, правами на которого владеет французский «ПСЖ», имеет вариант продолжения карьеры в итальянском чемпионате. Согласно информации Le10Sport, заинтересованность в услугах испанского латераля проявляет туринский «Ювентус».

Руководство «старой синьоры» предпримет попытку заполучить Берната в зимнее трансферное окно. Сам Хуан не против сменить клубную прописку, поскольку не получает достаточного количества игровой практики в парижском гранде.

29-летний испанец защищает цвета «ПСЖ» с августа 2018 года. Его действующее трудовое соглашение рассчитано до середины 2025 года. Трансферный ценник Берната составляет 12 миллионов евро.