Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» хочет купить защитника «ПСЖ»

26 Сентября 2022 • 11:15 Комментировать (1)

Защитник Хуан Бернат, правами на которого владеет французский «ПСЖ», имеет вариант продолжения карьеры в итальянском чемпионате. Согласно информации Le10Sport, заинтересованность в услугах испанского латераля проявляет туринский «Ювентус».

Руководство «старой синьоры» предпримет попытку заполучить Берната в зимнее трансферное окно. Сам Хуан не против сменить клубную прописку, поскольку не получает достаточного количества игровой практики в парижском гранде.

29-летний испанец защищает цвета «ПСЖ» с августа 2018 года. Его действующее трудовое соглашение рассчитано до середины 2025 года. Трансферный ценник Берната составляет 12 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус ПСЖ Хуан Бернат
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Ale10JUFC
26 Сентября 2022 в 11:32
А он разве по причине травмы не получает достаточно игровой практики в ПСЖ.?
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Сентября
12:12 · Италия. Серия А
Кокорин охарактеризовал девушек, которые сами покупают себе Iphone
11:58 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» может сделать предложение по Влаховичу зимой
11:56 · Италия. Серия А
«ПСЖ» нацелился на игрока «Милана»
11:36 · Италия. Серия А
Новичок «Рубина» – о Гасперини: «непростой человек»
11:27 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» отказался подписывать Канте
11:15 · Италия. Серия А
«Ювентус» хочет купить защитника «ПСЖ» 1
10:59 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и «МЮ» сохраняют интерес к Дюмфрису
10:50 · Италия. Серия А
«ПСЖ» в январе предложит 30 миллионов евро за Шкриньяра
10:43 · Италия. Серия А
Брозович пропустит оба матча с «Барселоной» в Лиге чемпионов
10:29 · Англия. Премьер-лига
Мальдини признался, что «Милан» летом мог подписать Ботмана
10:26 · Италия. Серия А
«Ювентус» назвал четыре трансферные цели
09:51 · Голландия. Эредивизие
Де Рон: «Для своего возраста Тимбер смотрится, как опытный защитник»
09:45 · Англия. Премьер-лига
Лукаку отказывается возвращаться в «Челси»
09:40 · Италия. Серия А
Брозович травмировался в сборной Хорватии
09:36 · Англия. Премьер-лига
Кулушевски: «Я не был счастлив в «Ювентусе»
Все новости
Рекомендуем