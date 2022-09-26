Брозович пропустит оба матча с «Барселоной» в Лиге чемпионов

Полузащитник миланского «Интера» Марсело Брозович травмировался в матче за сборную Хорватии в Лиге наций. Наставник национальной команды Златко Далич рассказал о степени серьезности повреждения игрока.

«Судя по всему, Марсело выбыл на три-четыре недели. Очень жаль, что так произошло, но он будет готов к чемпионату мира», - передает слова наставника Mundo Deportivo.

Таким образом, из-за травмы Брозович пропустит оба матча против каталонской «Барселоны» в Лиге чемпионов. Игры состоятся 4 и 12 октября. Также хорватский полузащитник не поможет «Интеру» в грядущем матче с «Ромой» в Серии А.