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Чемпионат Италии. Серия А

Брозович пропустит оба матча с «Барселоной» в Лиге чемпионов

26 Сентября 2022 • 10:43 Комментировать

Полузащитник миланского «Интера» Марсело Брозович травмировался в матче за сборную Хорватии в Лиге наций. Наставник национальной команды Златко Далич рассказал о степени серьезности повреждения игрока.

«Судя по всему, Марсело выбыл на три-четыре недели. Очень жаль, что так произошло, но он будет готов к чемпионату мира», - передает слова наставника Mundo Deportivo.

Таким образом, из-за травмы Брозович пропустит оба матча против каталонской «Барселоны» в Лиге чемпионов. Игры состоятся 4 и 12 октября. Также хорватский полузащитник не поможет «Интеру» в грядущем матче с «Ромой» в Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Барселона Марсело Брозович
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