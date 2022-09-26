«Ювентус» назвал четыре трансферные цели

Руководство туринского «Ювентуса» рассчитывает серьезно обновить состав команды в следующее летнее трансферное окно. Как сообщают журналисты газеты Marca, в шорт-листе потенциальных новичков фигурируют фамилии четырех игроков.

Источник отмечает, что «старая синьора» намерена серьезно поработать над усилением атакующего потенциала команды. Туринский гранд рассматривает кандидатуры Антуана Гризманна, Марко Асенсио и Кристиана Пулишича. Также в сфере интересов «Ювентуса» находится фланговый защитник Алехандро Гримальдо.

Команда под руководством Массимилиано Аллегри слабо стартовала в новом сезоне Серии А. После семи туров «Ювентус» набрал десять очков и занимает восьмое место в турнирной таблице.