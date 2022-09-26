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Чемпионат Италии. Серия А

Брозович травмировался в сборной Хорватии

26 Сентября 2022 • 09:40 Комментировать

Полузащитник миланского «Интера» Марсело Брозович получил повреждение в расположении сборной Хорватии. Хавбек травмировался по ходу вчерашнего поединка группового этапа Лиги наций против команды Австрии (3:1).

Марсело был заменен в начале первого тайма из-за повреждения мышц. Вместо него на поле появился Ловро Майер. Сроки восстановления Брозовича пока неизвестны.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии 29-летний полузащитник принял участие в семи встречах, забил два гола и получил пять желтых карточек.

Контракт хорвата с «нерадзурри» рассчитан до середины 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Сборная Хорватии Марсело Брозович
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