Брозович травмировался в сборной Хорватии

Полузащитник миланского «Интера» Марсело Брозович получил повреждение в расположении сборной Хорватии. Хавбек травмировался по ходу вчерашнего поединка группового этапа Лиги наций против команды Австрии (3:1).

Марсело был заменен в начале первого тайма из-за повреждения мышц. Вместо него на поле появился Ловро Майер. Сроки восстановления Брозовича пока неизвестны.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии 29-летний полузащитник принял участие в семи встречах, забил два гола и получил пять желтых карточек.

Контракт хорвата с «нерадзурри» рассчитан до середины 2026 года.