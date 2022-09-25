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Чемпионат Италии. Серия А

​Дюмфрис польщён интересом европейских грандов

 
25 Сентября 2022 • 19:58 Комментировать

Футболист «Интера» Дензел Дюмфрис высказался о слухах, которые связывают его с другими европейскими грандами. Так, голландского игрока пресса сватает в «Баварию», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

«Конечно, мне льстит интерес этих клубов. Но сейчас я сосредоточен исключительно на «Интере». Мы хотим выиграть скудетто, поскольку мы не смогли решить эту задачу в прошлом сезоне», - сказал Дюмфрис De Telegraaf.

Напомним, что Дензел Дюмфрис выступает за «Интер» с лета прошлого года. Миланский клуб купил голландца у ПСВ. С тех пор Дюмфрис провёл 54 матча, в которых забил семь голов и отдал восемь голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Дензел Дюмфрис
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