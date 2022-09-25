Зеедорф: «Темнокожих тренеров мало»

Известный в прошлом футболист Кларенс Зеедорф в настоящий момент не имеет тренерской работы. Голландец высказался на этот счёт.

«Я спрашивал себя, почему у меня не было других возможностей в Италии. Если посмотреть, то тренеры, которые работали в «Милане» после меня, сразу нашли команду, а я даже не получил предложения в Италии. Кто-то говорил, что не хочет обидеть меня предложением...

Темнокожих тренеров мало, это касается не только Италии. Меня разочаровывает то, что после моего положительного опыта в «Милане» ко мне в Италии никто не обращался», - высказался Зеедорф на Туринском спортивном фестивале.