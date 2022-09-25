В летнее трансферное окно защитника «Интера» Милана Шкриньяра пресса активно сватала в «ПСЖ». В какой-то момент казалось, что сделка вот-вот будет закрыта, но словак остался в итальянском гранде.

Подписать Милана Шкриньяра хочет не только «ПСЖ», но и «Реал». Как стало известно Mundo Deportivo, Карло Анчелотти высоко ценит словака, поэтому мадридский клуб внимательно следит за ситуацией игрока.

Действующий контракт 27-летнего Милана Шкриньяра с «Интером» истекает в конце сезона 2022/2023. «Нерадзурри» рассчитывают договориться со словаком о подписании нового трудового соглашения.