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Чемпионат Италии. Серия А

​«Реал» внимательно следит за ситуацией защитника «Интера» - его оценивают в 65 млн евро слухи

 
25 Сентября 2022 • 17:56 Комментировать

В летнее трансферное окно защитника «Интера» Милана Шкриньяра пресса активно сватала в «ПСЖ». В какой-то момент казалось, что сделка вот-вот будет закрыта, но словак остался в итальянском гранде.

Подписать Милана Шкриньяра хочет не только «ПСЖ», но и «Реал». Как стало известно Mundo Deportivo, Карло Анчелотти высоко ценит словака, поэтому мадридский клуб внимательно следит за ситуацией игрока.

Действующий контракт 27-летнего Милана Шкриньяра с «Интером» истекает в конце сезона 2022/2023. «Нерадзурри» рассчитывают договориться со словаком о подписании нового трудового соглашения.

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