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Чемпионат Италии. Серия А

​Ибрагимович опубликовал трейлер фильма, в котором он снялся

 
25 Сентября 2022 • 17:38 Комментировать

Златан Ибрагимович исполнил роль в очередном фильме из серии «Астерикс и Обеликс», который выйдет на экраны в 2023 году. Известный шведский футболист опубликовал в социальных сетях трейлер, на котором можно увидеть кадры с его участием.

«Скоро», - написал Ибрагимович в подписи к трейлеру.

40-летний Златан Ибрагимович выступает за «Милан». Правда, в этом сезоне швед на футбольное поле ещё не выходил из-за травмы. Ожидается, что Ибрагимович начнёт играть через четыре месяца.

Действующий контракт Златана Ибрагимовича с «Миланом» рассчитан до конца июня 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович
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