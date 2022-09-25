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Чемпионат Италии. Серия А

​«ПСЖ» может вернуть Рабио уже зимой

 
25 Сентября 2022 • 15:42 Комментировать

Полузащитник Адриен Рабио может вернуться в «ПСЖ» уже в зимнее трансферное окно. Как сообщает Teamtalk, французский гранд в январе будет готов предложить «Ювентусу» за 27-летнего футболиста примерно 17 миллионов евро. Именно в такую сумму Рабио оценивают эксперты авторитетного портала transfermarkt.

Напомним, что минувшим летом Адриена Рабио слухи активно связывали с «Манчестер Юнайтед», но английский клуб в конечном итоге подписал Каземиро.

Цвета «Ювентуса» Адриен Рабио защищает с лета 2019 года. В сезоне 2022/2023 полузащитник провёл за туринский клуб четыре матча.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус ПСЖ Адриен Рабио Трансферы футбола - зима 2023
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