​«ПСЖ» может вернуть Рабио уже зимой

Полузащитник Адриен Рабио может вернуться в «ПСЖ» уже в зимнее трансферное окно. Как сообщает Teamtalk, французский гранд в январе будет готов предложить «Ювентусу» за 27-летнего футболиста примерно 17 миллионов евро. Именно в такую сумму Рабио оценивают эксперты авторитетного портала transfermarkt.

Напомним, что минувшим летом Адриена Рабио слухи активно связывали с «Манчестер Юнайтед», но английский клуб в конечном итоге подписал Каземиро.

Цвета «Ювентуса» Адриен Рабио защищает с лета 2019 года. В сезоне 2022/2023 полузащитник провёл за туринский клуб четыре матча.