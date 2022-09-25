​Капелло: «Говорил Берлускони, что Роналдо интересуют только вечеринки и женщины»

Известный итальянский тренер Фабио Капелло, который в своё время работал с мадридским «Реалом», отговаривал Сильвио Берлускони от покупки Роналдо в «Милан».

«Я сказал Берлускони: «Роналдо не тренируется. Его интересуют только вечеринки и женщины. Покупать его – ошибка». На следующий день все газеты связывали Роналдо с «Миланом», - высказался Капелло, чьи слова приводит на своих страницах A Bola.

Напомним, что бразилец Роналдо сменил «Реал» на «Милан» в начале 2007 календарного года.

В настоящий момент Сильвио Берлускони является президентом скромного итальянского клуба «Монца».