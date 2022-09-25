Капелло: «Кассано реализовал талант лишь на 50%»

Итальянский тренер Фабио Капелло, известный по работе в сборной России, «Ювентусе» и «Милане», поделился мнением о карьере бывшего нападающего Антонио Кассано.

«Антонио обладал большим талантом, однако он реализовал его лишь на 50 процентов. Кассано остался этим доволен», - передает слова наставника инсайдер Николо Скира посредством своих социальных сетей.

Напомним, что Кассано поиграл на клубном уровне за «Рому», «Милан», «Интер», мадридский «Реал» и ряд других команд. В составе сборной Италии он провел 39 матчей и забил десять мячей.

О завершении игровой карьеры Антонио объявил в 2017 году.