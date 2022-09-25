В «Интере» раскрыли планы по Лаутаро Мартинесу

Бывший аргентинский футболист, а в настоящий момент вице-президент миланского «Интера» Хавьер Дзанетти высказался о нападающем команды Лаутаро Мартинесе.

«Мы очень рады, что такой футболист, как Мартинес, выступает за нашу команду. Лаутаро – наследие «Интера». Мы бы хотели сохранить его на длительный срок», - передает слова функционера LA Gazzetta dello Sport.

Срок действующего трудового договора Мартинеса с «нерадзурри» рассчитан до середины 2026 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии 25-летний нападающий принял участие в семи поединках, забил три гола и отдал одну результативную передачу.