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Чемпионат Италии. Серия А

В «Интере» раскрыли планы по Лаутаро Мартинесу

 
25 Сентября 2022 • 10:34 Комментировать

Бывший аргентинский футболист, а в настоящий момент вице-президент миланского «Интера» Хавьер Дзанетти высказался о нападающем команды Лаутаро Мартинесе.

«Мы очень рады, что такой футболист, как Мартинес, выступает за нашу команду. Лаутаро – наследие «Интера». Мы бы хотели сохранить его на длительный срок», - передает слова функционера LA Gazzetta dello Sport.

Срок действующего трудового договора Мартинеса с «нерадзурри» рассчитан до середины 2026 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии 25-летний нападающий принял участие в семи поединках, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Хавьер Дзанетти Лаутаро Мартинес
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