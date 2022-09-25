Джеко может покинуть «Интер»

Центрфорвард миланского «Интера» Эдин Джеко может сменить клубную прописку по окончании нынешнего сезона, когда у него завершится срок действия контракта с клубом. Об этом рапортует FC Inter News.

Согласно сведениям источника, заинтересованность в услугах боснийского голеадора проявляют клубы из Саудовской Аравии и МЛС. При этом сам Джеко хотел бы провести еще один сезон в Европе.

Не исключено, что руководство «Интера» предложит нападающему новый однолетний трудовой договор. Это решение может быть принято после завершения чемпионата мира – 2022.

В текущем сезоне Серии А босниец забил гол и отдал ассист в семи матчах.