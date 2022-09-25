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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» нацелился на экс-игрока «Барселоны»

 
25 Сентября 2022 • 07:46 Комментировать

Защитник лиссабонской «Бенфики» Алехандро Гримальдо пользуется спросом в итальянской Серии А. Как стало известно журналистам Calciomercato, заинтересованность в услугах 27-летнего исполнителя проявляет миланский «Интер».

По сведениям источника, «нерадзурри» планируют купить игрока в январское трансферное окно. Благодаря Гримальдо «Интер» рассчитывает получить больше вариативности на левом фланге обороны.

Алехандро является воспитанником футбольной академии каталонской «Барселоны». За «Бенфику» защитник выступает с 2015 года. В составе «орлов» он провел 262 поединка, забил 20 мячей и отдал 53 голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Бенфика Алехандро Гримальдо
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