​В Италии готовятся к футбольным реформам

Глава Федерации футбола Италии Габриэле Гравина анонсировал большие реформы в итальянском футболе.

«Есть много моментов, над которыми нужно работать. Одна из задач – вернуть в нашу страну большую конкуренцию. Далее идут молодёжные системы и инфраструктура. Нам нужен технический отдел, который улучшит 50 федеральных центров. Вместе с главой Серии А мы позаботимся о том, чтобы у молодых игроков был шанс попадать в команды.

Ещё один фундаментальный вопрос – финансы. Нам приходится сокращать расходы, мы тщательно контролируем устойчивость клубов.

Итальянский футбол должен измениться. Наша система больше может работать таким образом. Это нужно оценивать как возможность, а не как опасность», - сказал Гравина на спортивном фестивале в Тренто.