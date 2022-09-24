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Чемпионат Италии. Серия А

​В Италии готовятся к футбольным реформам

 
24 Сентября 2022 • 18:48 Комментировать (1)

Глава Федерации футбола Италии Габриэле Гравина анонсировал большие реформы в итальянском футболе.

«Есть много моментов, над которыми нужно работать. Одна из задач – вернуть в нашу страну большую конкуренцию. Далее идут молодёжные системы и инфраструктура. Нам нужен технический отдел, который улучшит 50 федеральных центров. Вместе с главой Серии А мы позаботимся о том, чтобы у молодых игроков был шанс попадать в команды.

Ещё один фундаментальный вопрос – финансы. Нам приходится сокращать расходы, мы тщательно контролируем устойчивость клубов.

Итальянский футбол должен измениться. Наша система больше может работать таким образом. Это нужно оценивать как возможность, а не как опасность», - сказал Гравина на спортивном фестивале в Тренто.  

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Италия Габриэле Гравина
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Комментарии (1)
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sagittarius
24 Сентября 2022 в 19:21
Гравина через 5 лет нахождения во главе федерации вдруг решил начать проводить реформы. Думается мне, что лучшая для него реформа - начать с себя и подать в отставку.
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