​«Вы должны плевать кровью на поле»: Маркизио вспомнил речь Конте

Бывший футболист «Ювентуса» Клаудио Маркизио вспомнил о том, как в своё время Антонио Конте вывел команду из кризиса.

«Мы достигли дна, играли в Серии Б, а после возвращения финишировали в Серии А седьмыми два года подряд. Был январь, и у нас ничего не получалось. Мы хорошо тренировались и были едиными, но это не работало. Затем приехал Антонио Конте, и он тронул душу команды, особенно тех, кто уже завоёвывал трофеи.

Он сказал: «Это вы на самом деле? Это «Ювентус», мы должны вернуться и плевать кровью на поле. Мы должны вернуться туда, где должны быть». Это был поворотный момент», - сказал Маркизио на мероприятии Festival Dello Sport.