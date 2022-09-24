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Чемпионат Италии. Серия А

​«Вы должны плевать кровью на поле»: Маркизио вспомнил речь Конте

 
24 Сентября 2022 • 15:44 Комментировать (1)

Бывший футболист «Ювентуса» Клаудио Маркизио вспомнил о том, как в своё время Антонио Конте вывел команду из кризиса.

«Мы достигли дна, играли в Серии Б, а после возвращения финишировали в Серии А седьмыми два года подряд. Был январь, и у нас ничего не получалось. Мы хорошо тренировались и были едиными, но это не работало. Затем приехал Антонио Конте, и он тронул душу команды, особенно тех, кто уже завоёвывал трофеи.

Он сказал: «Это вы на самом деле? Это «Ювентус», мы должны вернуться и плевать кровью на поле. Мы должны вернуться туда, где должны быть». Это был поворотный момент», - сказал Маркизио на мероприятии Festival Dello Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Антонио Конте Клаудио Маркизио
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Комментарии (1)
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Ale10JUFC
24 Сентября 2022 в 16:07
При Аллегри Юве кровью сможет только обделатся.
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