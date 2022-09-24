​Влашич: «В Италии я чувствую себя перерождённым»

Хорватский полузащитник Никола Влашич в летнее трансферное окно перебрался из «Вест Хэма» в «Торино» на правах аренды с правом выкупа. Экс-игрок московского ЦСКА высказался о своих ощущениях в новом клубе.

«Психологически разница огромная. Я чувствую себя перерождённым в Италии, я снова чувствую себя свободным. В Турине всё идёт хорошо. Я усердно работаю и уверен, что получу от этого пользу в будущем. Важно играть стабильно, что я и делаю. Я чувствую доверие, и мне не на что жаловаться», - сказал Влашич La Stampa.

В сезоне 2022/2023 Никола Влашич провёл семь матчей, в которых забил три гола.