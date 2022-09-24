Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Влашич: «В Италии я чувствую себя перерождённым»

 
24 Сентября 2022 • 15:37 Комментировать

Хорватский полузащитник Никола Влашич в летнее трансферное окно перебрался из «Вест Хэма» в «Торино» на правах аренды с правом выкупа. Экс-игрок московского ЦСКА высказался о своих ощущениях в новом клубе.

«Психологически разница огромная. Я чувствую себя перерождённым в Италии, я снова чувствую себя свободным. В Турине всё идёт хорошо. Я усердно работаю и уверен, что получу от этого пользу в будущем. Важно играть стабильно, что я и делаю. Я чувствую доверие, и мне не на что жаловаться», - сказал Влашич La Stampa.

В сезоне 2022/2023 Никола Влашич провёл семь матчей, в которых забил три гола.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торино Никола Влашич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Сентября
15:44 · Италия. Серия А
​«Вы должны плевать кровью на поле»: Маркизио вспомнил речь Конте
15:37 · Италия. Серия А
​Влашич: «В Италии я чувствую себя перерождённым»
15:08 · Италия. Серия А
Абаев считает Миранчука талантливым футболистом
14:47 · Италия. Серия А
Дзанетти: «Увольнение Индзаги никогда не обсуждалось»
14:43 · Италия. Серия А
Дзанетти: «Мы хотели подписать Дибалу, но с приходом Лукаку у нас был полный комплект нападающих»
14:37 · Италия. Серия А
Батистута: «Чувствую, что готов начать тренерскую карьеру, клуб моей мечты – «Фиорентина»
14:30 · Италия. Серия А
Симеоне назвал игроков, которые являются лидерами в раздевалке «Наполи»
14:18 · Италия. Серия А
​В «Торино» дали комментарий о состоянии Миранчука
12:49 · Италия. Серия А
Симеоне: «Спаллетти подробно изучает каждого своего футболиста»
12:05 · Италия. Серия А
Джованни Симеоне оценил шансы «Наполи» на чемпионство в Серии А
11:58 · Италия. Серия А
Симеоне: «Меня уже год не вызывали в сборную Аргентины, хотя в прошлом сезоне я забил 17 голов в Серии А» 1
11:26 · Италия. Серия А
Асенсио – одна из главных целей «Ювентуса» на следующее лето
11:16 · Италия. Серия А
Левандовски: «Ювентус» подходит Милику»
09:52 · Италия. Серия А
Куадрадо может сменить «Ювентус» на другой топ-клуб 1
09:42 · Италия. Серия А
«Наполи» готовит для Лоботки новый контракт с повышенной зарплатой
Все новости
Рекомендуем