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Чемпионат Италии. Серия А

Анчелотти: «Роналдо в «Милане» весил 100 кг»

 
24 Сентября 2022 • 08:40 Комментировать

Итальянский тренер Карло Анчелотти, ныне занимающий пост рулевого мадридского «Реала», вспомнил о работе с бразильским нападающим Роналдо в «Милане».

«Когда я тренировал «Милан», клуб оформил переход Роналдо. Тогда он весил 100 кг. Я сразу же сказал ему, что он не может играть с таким весом и попросил похудеть. На что он ответил: «Вы хотите, чтобы я бегал или забивал голы?». В итоге в первой же игре Роналдо отметился двумя мячами», - приводит слова «Папы Карло» Sportbible.

Напомним, что Роналдо выступал за миланский коллектив в сезоне-2007/2008. Кроме «россонери», бразильский бомбардир поиграл в Европе за ПСВ, каталонскую «Барселону», мадридский «Реал» и «Интер».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Роналдо Милан Карло Анчелотти
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