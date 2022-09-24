Анчелотти: «Роналдо в «Милане» весил 100 кг»

Итальянский тренер Карло Анчелотти, ныне занимающий пост рулевого мадридского «Реала», вспомнил о работе с бразильским нападающим Роналдо в «Милане».

«Когда я тренировал «Милан», клуб оформил переход Роналдо. Тогда он весил 100 кг. Я сразу же сказал ему, что он не может играть с таким весом и попросил похудеть. На что он ответил: «Вы хотите, чтобы я бегал или забивал голы?». В итоге в первой же игре Роналдо отметился двумя мячами», - приводит слова «Папы Карло» Sportbible.

Напомним, что Роналдо выступал за миланский коллектив в сезоне-2007/2008. Кроме «россонери», бразильский бомбардир поиграл в Европе за ПСВ, каталонскую «Барселону», мадридский «Реал» и «Интер».