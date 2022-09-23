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Чемпионат Италии. Серия А

Кварацхелия рассказал о требованиях Спаллетти в «Наполи»

 
23 Сентября 2022 • 23:55 Комментировать
Милан
1:2
Наполи
окончен

Хвича Кварацхелия поделился информацией о требованиях наставника «Наполи» Лучано Спаллетти.

«Спаллетти сказал, что я хорошо действую, когда оказываюсь один в один. Но он говорит, что я должен стать лучше в работе на команду. Я делаю всё, что говорит тренер», – заявил грузинский талант, чьи слова приводит Football Italia.

Также Хвича рассказал о периоде адаптации в Неаполе, отметив сложности с английским языком в коллективе, что вынуждает игрока изучать итальянский в свободное время. Ментором для Кварацхелии стал защитник Мариу Руй, объяснивший футболисту нюансы тренировок и поведения.

На поле при этом у грузина проблем нет. В девяти матчах за «Наполи» в рамках всех состязаний Хвича забил четыре гола при двух ассистах.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Лучано Спаллетти Наполи Мариу Руй Хвича Кварацхелия
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