Кварацхелия рассказал о требованиях Спаллетти в «Наполи»

Хвича Кварацхелия поделился информацией о требованиях наставника «Наполи» Лучано Спаллетти.

«Спаллетти сказал, что я хорошо действую, когда оказываюсь один в один. Но он говорит, что я должен стать лучше в работе на команду. Я делаю всё, что говорит тренер», – заявил грузинский талант, чьи слова приводит Football Italia.

Также Хвича рассказал о периоде адаптации в Неаполе, отметив сложности с английским языком в коллективе, что вынуждает игрока изучать итальянский в свободное время. Ментором для Кварацхелии стал защитник Мариу Руй, объяснивший футболисту нюансы тренировок и поведения.

На поле при этом у грузина проблем нет. В девяти матчах за «Наполи» в рамках всех состязаний Хвича забил четыре гола при двух ассистах.