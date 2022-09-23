​Хвича: Дети и старики в Неаполе знают всё о «Наполи»

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия поделился впечатлениями о городе, в котором он оказался.

«Серия А – одна из лучших лиг в мире. Я очень хорошо адаптируюсь, в команде чудесная атмосфера.

Сильнее всего меня заинтриговал стадион и болельщики. Они не перестают петь на протяжении всех 90 минут. А если пройтись по городу, то можно поговорить с кем угодно, будь то ребёнок или 80-летняя женщина. Все они знают всё о команде «Наполи», - сказал Кварацхелия Setanta Sports Georgia.

Напомним, что в России ранее Хвича Кварацхелия выступал за московский «Локомотив» и казанский «Рубин».