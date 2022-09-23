Меньян пропустит ряд важных матчей «Милана»

Майк Меньян был заменён в перерыве матча Лиги наций между сборными Франции и Австрии (2:0). Французский вратарь получил травму голени, причём сам он сыграл лишь из-за травмы основного голкипера команды Уго Льориса.

Как сообщает Le Parisien, на восстановление Майку Меньяну понадобится от двух до трёх недель. Таким образом, в ближайших матчах голкипер не сможет помочь «Милану».

Стоит сказать, что Майк Меньян наверняка пропустит ряд важных матчей «Милана». В ближайшее время команда сыграет против «Эмполи» (Серия А), «Челси» (Лига чемпионов), «Ювентуса» (Серия А) и снова «Челси» (Лига чемпионов).