Нападающий Антуан Гризманн может продолжить карьеру в Италии. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, француз находится на радаре «Ювентуса». Туринский клуб в настоящий момент изучает недорогие варианты по усилению состава команды на следующее лето. Помимо Гризманна, в сфере интересов «старой синьоры» находятся Марко Асенсио и Кристиан Пулишич.

Строя трансферные планы, «Ювентус» первым делом обращает внимание на свободных агентов и недорогих игроков. Из-за неудовлетворительной финансовой ситуации туринцам приходится экономить средства.

Ранее сообщалось, что именно из-за проблем с финансами «Ювентус» пока что не рассматривает вариант с увольнением Массимилиано Аллегри.