Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Гризманн интересен гранду Серии А слухи

 
23 Сентября 2022 • 18:55 Комментировать

Нападающий Антуан Гризманн может продолжить карьеру в Италии. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, француз находится на радаре «Ювентуса». Туринский клуб в настоящий момент изучает недорогие варианты по усилению состава команды на следующее лето. Помимо Гризманна, в сфере интересов «старой синьоры» находятся Марко Асенсио и Кристиан Пулишич.

Строя трансферные планы, «Ювентус» первым делом обращает внимание на свободных агентов и недорогих игроков. Из-за неудовлетворительной финансовой ситуации туринцам приходится экономить средства.

Ранее сообщалось, что именно из-за проблем с финансами «Ювентус» пока что не рассматривает вариант с увольнением Массимилиано Аллегри.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Ювентус Атлетико Мадрид Антуан Гризманн Марко Асенсио Кристиан Пулишич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Сентября
18:55 · Италия. Серия А
​Гризманн интересен гранду Серии А слухи
17:36 · Италия. Серия А
​Врач «Наполи» рассказал, когда вернутся Осимхен и Политано
16:22 · Италия. Серия А
​Леау поставил «Милану» два условия слухи
14:42 · Италия. Серия А
Иммобиле из-за травмы покинул расположение сборной Италии
14:27 · Германия. Бундеслига
Госенс: «Я вёл переговоры с «Байером», но не ушёл, ведь хотел остаться в «Интере»
14:13 · Италия. Серия А
Бонуччи обратился к Раноккии после завершения карьеры
11:55 · Англия. Премьер-лига
Пиоли поделился ожиданиями от матчей с «Челси» в Лиге чемпионов
11:27 · Италия. Серия А
«Интер» вынес вердикт по будущему Индзаги
11:17 · Италия. Серия А
В «Фиорентине» недовольны игрой Йовича
11:10 · Италия. Серия Б
Буффон: «Мне не нужна Лига чемпионов, чтобы понять, насколько я крут»
10:58 · Италия. Серия А
«Интер» скоро прекратит ротировать вратарей, Индзаги сделал выбор насчёт первого номера
10:34 · Англия. Премьер-лига
Романо: «МЮ» не сможет купить Кима Мин Джэ в январе»
10:16 · Италия. Серия А
Моуринью снялся в клипе у известного британского рэпера
10:15 · Италия. Серия А
«Наполи» готов продлить контракт с Меретом на улучшенных уловиях
09:26 · Италия. Серия А
Известный экс-форвард «Ювентус» и сборной Италии готовится к уходу из футбола
Все новости
Рекомендуем