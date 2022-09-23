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Чемпионат Италии. Серия А

​Врач «Наполи» рассказал, когда вернутся Осимхен и Политано

 
23 Сентября 2022 • 17:36 Комментировать

Врач Раффаэле Канонико, который работает в «Наполи», высказался на тему сроков отсутствия полузащитника Маттео Политано и нападающего Виктора Осимхена.

«Политано пропустит около трёх недель. Дальше всё будет зависеть от того, как он будет восстанавливаться. Состояние его лодыжки улучшается с каждым днём», - высказался Канонико.

«Осимхен – очень скоростной игрок, поэтому он должен достичь определённых стандартов, чтобы вернуться. Обычно после такого рода травм восстанавливаются пять недель, так что он может быть готов к игре против «Кремонезе», - цитирует врача Calcionapoli1926.it.

«Наполи» проведёт матч против «Кремонезе» 9 октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Маттео Политано Виктор Осимхен
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