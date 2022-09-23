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Чемпионат Италии. Серия А

​Леау поставил «Милану» два условия слухи

 
23 Сентября 2022 • 16:22 Комментировать

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау находится на карандаше ведущих клубов Европы. «Россонери» же хотят сохранить португальца в своих рядах, подписав с ним новый контракт. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в процессе переговоров Леау поставил «Милану» два условия.

Во-первых, Леау хочет зарабатывать 7 миллионов евро за сезон. Во-вторых, футболист рассчитывает, что «Милан» поможет ему рассчитаться со «Спортингом».

Стоит напомнить, что Рафаэл Леау должен выплатить «Спортингу» около 19 миллионов евро за расторжение контракта в одностороннем порядке.

Действующий контракт Рафаэла Леау с «Миланом» рассчитан до конца сезона 2023/2024.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Рафаэл Леау
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