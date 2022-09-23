«Интер» вынес вердикт по будущему Индзаги

Состоялась встреча руководства миланского «Интера» с главным тренером команды Симоне Индзаги. На ней стороны обсудили дальнейшее сотрудничество, рапортует Corriere dello Sport.

По сведениям источника, боссы «нерадзурри» в ходе переговоров заявили, что полностью доверяют специалисту и не планируют расторгать с ним контракт. В клубе считают, что Симоне сможет исправить нынешнее положение и добьется как минимум такого же результата, как в сезоне-2021/2022.

По итогам семи проведенных туров Серии А миланский коллектив набрал 12 баллов и занимает лишь седьмое место в турнирной таблице.