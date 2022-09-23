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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» готов продлить контракт с Меретом на улучшенных уловиях

 
23 Сентября 2022 • 10:15 Комментировать

Руководство «Наполи» заинтересовано в пролонгации сотрудничества с голкипером команды Алексом Меретом. Об этом сообщается на страницах La Gazzetta dello Sport.

Как отмечает источник, неаполитанский клуб предложил вратарю новое долгосрочное соглашение на улучшенных финансовых условиях. Действующий контракт игрока истекает в конце нынешнего сезона.

В летнее трансферное окно «Наполи» пытался заполучить еще одного вратаря и вел переговоры с Кейлором Навасом, однако сделка не состоялась.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Мерет сыграл семь поединков, в которых пропустил пять мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Алекс Мерет
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