Известный экс-форвард «Ювентус» и сборной Италии готовится к уходу из футбола

Опытный итальянский нападающий Себастьян Джовинко задумался о завершении игровой карьеры. Об этом посредством социальных сетей проинформировал инсайдер Николо Скира.

Согласно сведениям источника, 35-летний бомбардир объявит о своем уходе по завершении нынешнего сезона. В настоящий момент итальянский футболист играет в МЛС за команду «Торонто».

В Европе Себастьян известен по выступлениям за туринский «Ювентус», «Парму» и «Сампдорию». В составе «старой синьоры» нападающий становился чемпионом Серии А и обладателем суперкубка страны.

Кроме того, на его счету 23 поединка в составе сборной Италии.