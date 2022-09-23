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Чемпионат Италии. Серия А

Галлиани: «Не только Аллегри виноват в провале «Ювентуса»

 
23 Сентября 2022 • 09:16 Комментировать

Директор «Монцы» Адриано Галлиани высказался о неудачном выступлении туринского «Ювентуса» в нынешнем розыгрыше итальянского чемпионата.

«Давайте будем честны. Аллегри в первый сезон приводил «Милан» к скудетто и победе в Суперкубке страны, при нем клуб всегда выступал в Лиге чемпионов. В Турине он тоже добился немалых успехов. Его карьера тому свидетельство. В нынешней ситуации виноват не только Массимилиано», - приводятся слова функционера на сайте журналиста Джанлуки ди Марцио.

После семи туров чемпионата Италии «старая синьора» набрала десять баллов и располагается на восьмом месте в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Адриано Галлиани Монца
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