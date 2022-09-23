Галлиани: «Не только Аллегри виноват в провале «Ювентуса»

Директор «Монцы» Адриано Галлиани высказался о неудачном выступлении туринского «Ювентуса» в нынешнем розыгрыше итальянского чемпионата.

«Давайте будем честны. Аллегри в первый сезон приводил «Милан» к скудетто и победе в Суперкубке страны, при нем клуб всегда выступал в Лиге чемпионов. В Турине он тоже добился немалых успехов. Его карьера тому свидетельство. В нынешней ситуации виноват не только Массимилиано», - приводятся слова функционера на сайте журналиста Джанлуки ди Марцио.

После семи туров чемпионата Италии «старая синьора» набрала десять баллов и располагается на восьмом месте в турнирной таблице.