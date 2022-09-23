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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью рассказал, как изменилась Серия А

 
23 Сентября 2022 • 06:59 Комментировать

Наставник столичной «Ромы» Жозе Моуринью высказался о том, как изменилась Серия А за время его 11-летнего отсутствия.

«За десять лет моего отъезда качество футбола в Италии снизилось. Серия А стала менее привлекательной для игроков. Однако, вернувшись в Италию, я нашел конкурентную лигу, в которую снова начали приезжать футболисты топ-уровня. Сейчас я счастлив здесь», - цитирует «Особенного» Esquire.

Напомним, что Моуринью тренирует римский коллектив с июля прошлого года. В Италии он также известен по работе в миланском «Интере», с которым выигрывал скудетто и Лигу чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
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