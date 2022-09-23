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Чемпионат Италии. Серия А

Пандев рассказал, чем займётся после окончания карьеры

 
23 Сентября 2022 • 06:54 Комментировать

Македонский форвард Горан Пандев, известный по выступлениям в итальянском чемпионате, завершил игровую карьеру. 39-летний экс-футболист рассказал, чем планирует заниматься в дальнейшем.

«Мои планы на будущее? Мне нравится работать с молодежью, хочу помогать им. В будущем вижу себя в роли спортивного директора или же агента», - передает слова македонца La Gazzetta dello Sport.

Горан отметился выступлениями за «Интер», «Лацио», «Парму» и еще несколько итальянских клубов. В общей сложности он провел 493 поединка в Италии, забил 101 мяч и сделал 58 голевых передач. За сборную Северной Македонии форвард сыграл 122 матча.

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Горан Пандев
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