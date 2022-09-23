Пандев рассказал, чем займётся после окончания карьеры

Македонский форвард Горан Пандев, известный по выступлениям в итальянском чемпионате, завершил игровую карьеру. 39-летний экс-футболист рассказал, чем планирует заниматься в дальнейшем.

«Мои планы на будущее? Мне нравится работать с молодежью, хочу помогать им. В будущем вижу себя в роли спортивного директора или же агента», - передает слова македонца La Gazzetta dello Sport.

Горан отметился выступлениями за «Интер», «Лацио», «Парму» и еще несколько итальянских клубов. В общей сложности он провел 493 поединка в Италии, забил 101 мяч и сделал 58 голевых передач. За сборную Северной Македонии форвард сыграл 122 матча.