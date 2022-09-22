Перес сказал: «Если вы не продадите Шевченко, я поезду в Турин и куплю Зидана» - Галлиани

Бывший генеральный директор «Милана» Адриано Галлиани вспомнил, как в 2001 году он встречался с президентом «Реала» Флорентино Пересом.

«Это было в день, когда на «Сан-Сиро» «Валенсия» и «Бавария» играли в финале Лиги чемпионов. Флорентино Перес сел рядом со мной и предложил за Андрея Шевченко 110 миллиардов лир. Он сказал: «Если вы не продадите его, я поеду в Турин и возьму Зидана».

Тогда я позвонил президенту Сильвио Берлускони, но он отказался продавать Шевченко», - слова Галлиани приводит на своих страницах Football Italia.

Напомним, что Андрей Шевченко во времена выступлений за «Милан» смог завоевать «Золотой мяч».